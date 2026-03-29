Бывшая «Мисс Вселенная» Федорова рассказала, что Трамп пытался манипулировать ею

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ранее владевший конкурсом «Мисс Вселенная», пытался манипулировать экс-обладательницей данного титула Оксаной Федоровой.
Она рассказала, что с давлением и манипуляциями политика столкнулась после того, как решила отказаться от титула «Мисс Вселенная».
— Он сказал: «Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился». Это был манипулятивный момент, были и приемы психологического давления, — заявила Федорова изданию «КП».
При этом, по ее словам, Трамп держался в рамках приличий и создал у нее впечатление добропорядочного семьянина.
В 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». «Вечерняя Москва» вспомнила победительниц, чья карьера началась именно с конкурсов красоты. О сложностях профессиональной реализации рассказала обладательница титула «Мисс Планета», эксперт по конкурсам красоты Татьяна Федорищева.
Первой обладательницей титула «Мисс Россия» стала 16-летняя Анна Байчик. Победа дала импульс ее карьере: она работала моделью, снялась в известном клипе 1990-х Кая Метова Position № 2, работала на телевидении журналистом и редактором.