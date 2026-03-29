Народный календарь. Как на Хрисанфа, 1 апреля, определить грешника по одежде

1 апреля церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. В народном календаре эта дата получила название Дарья — грязные проруби, Дарья Пролубница (Поплавиха), или Хрисанф.
Хрисанф хотел обратиться в христианство, а его отец, чтобы предотвратить это, женил его на Дарии — языческой жрице. Но Хрисанф не отступил от веры и даже обратил в христианство свою жену. За это их обоих казнили.
Согласно народной примете, по тому, как одет человек в этот день, можно узнать его истинную сущность. Если после ручной стирки его одежда так и не очистится, то это значит, что ее хозяин грешник.
Также считается, что именно в эту дату просыпается домовой. До наступления апреля он спит под половицей или на чердаке, а затем выходит из спячки. Свое убежище домовой чаще всего покидает по ночам.
Приметы погоды:
Какая погода 1 апреля, таким будет и 1 октября, и наоборот.
Звезды ночью не видны — в ближайшее время будет теплая погода.
Навоз на дорогах оттаял — урожай будет хорошим.
Именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.