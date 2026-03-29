Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как на Хрисанфа, 1 апреля, определить грешника по одежде

1 апреля церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. В народном календаре эта дата получила название Дарья — грязные проруби, Дарья Пролубница (Поплавиха), или Хрисанф.

Хрисанф хотел обратиться в христианство, а его отец, чтобы предотвратить это, женил его на Дарии — языческой жрице. Но Хрисанф не отступил от веры и даже обратил в христианство свою жену. За это их обоих казнили.

Согласно народной примете, по тому, как одет человек в этот день, можно узнать его истинную сущность. Если после ручной стирки его одежда так и не очистится, то это значит, что ее хозяин грешник.

Также считается, что именно в эту дату просыпается домовой. До наступления апреля он спит под половицей или на чердаке, а затем выходит из спячки. Свое убежище домовой чаще всего покидает по ночам.

Приметы погоды:

Какая погода 1 апреля, таким будет и 1 октября, и наоборот.

Звезды ночью не видны — в ближайшее время будет теплая погода.

Навоз на дорогах оттаял — урожай будет хорошим.

Именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.