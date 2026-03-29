ЛДПР проведет 29 марта торжественный митинг в Москве

Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, в ходе митинга Слуцкий выступит с программным заявлением, посвященным ключевым направлениям работы партии, в том числе в рамках подготовки к избирательной кампании 2026 года.
Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек из всех регионов России, включая депутатов ЛДПР различных уровней, сенаторов, ветеранов партии, участников СВО и членов их семей, ветеранов боевых действий, а также сторонников и активистов.
Отмечается, что мероприятие проходит в год 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского и будет направлено на сохранение и популяризацию его политического наследия.
