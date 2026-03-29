Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР проведет 29 марта торжественный митинг в Москве

Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек из всех регионов России.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 марта проведет в Москве торжественный митинг «ЛДПР за Великую Россию», приуроченный к 36-й годовщине учредительного съезда партии.

Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, в ходе митинга Слуцкий выступит с программным заявлением, посвященным ключевым направлениям работы партии, в том числе в рамках подготовки к избирательной кампании 2026 года.

Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек из всех регионов России, включая депутатов ЛДПР различных уровней, сенаторов, ветеранов партии, участников СВО и членов их семей, ветеранов боевых действий, а также сторонников и активистов.

Отмечается, что мероприятие проходит в год 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского и будет направлено на сохранение и популяризацию его политического наследия.

