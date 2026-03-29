В России не обнаружили вариант COVID-19 «Цикада»

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами COVID-19. Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный “Цикада”, — это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту Омикрон. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в обзоре по мировому надзору показывают регистрации BA.3.2 по всему миру в период с ноября 2024 года по февраль 2026 года. В Европе вариант обнаруживается с лета 2025 года. BA.3.2 появился в конце 2024 года как поздняя линия BA.3, а заметное эпидемиологическое значение начал приобретать в 2025 году. В РФ, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен,» — говорится в сообщении.