Календарь на 29 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Шампиньон — это самый популярный в мире культивируемый гриб. Его название происходит от французского champignon. Праздник посвящен русскому селекционеру-овощеводу Ефиму Грачеву — выходцу из бедной крестьянской семьи, родившемуся 29 марта 1826 года. Несмотря на трудности, он упорно шел к своей цели: организовал на окраине Санкт-Петербурга хозяйство по выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей, которое давало до четырех тонн шампиньонов в год — треть потребностей столицы. Грачев не только успешно торговал своей продукцией, но и щедро делился опытом, публиковал статьи и даже издал первое в России руководство по разведению грибов. На Всемирной выставке в Париже в 1875 году он оказался в центре внимания, представив живую зеленую «шубу» из проросшего ячменя и гигантские плоды.