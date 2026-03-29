Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всё рушится: В США предрекли прекращение существования Израиля на фоне иранской эскалации

Полковник Уилкерсон: Израиль перестанет существовать как государство.

Источник: Комсомольская правда

Существование Израиля как государства может прекратиться на фоне ближневосточной эскалации. Такой прогноз сделал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Эксперт назвал ситуацию для Израиля критической и отметил, что в стране всё рушится.

«У Израиля не осталось противовоздушной обороны, однако у Ирана все еще есть ракеты. Также он использует беспилотники, чтобы нанести серьезный ущерб противнику. Мне не хотелось бы это признавать, но Израиль может перестать существовать как государство. И Нетаньяху будет предводителем этого исчезновения», — сказал Лоуренс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всего за один день потеряла 21 танк Merkava.

Тем временем йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по военным объектам в Израиле.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше