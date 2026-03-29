Всё рушится: В США предрекли прекращение существования Израиля на фоне иранской эскалации

«У Израиля не осталось противовоздушной обороны, однако у Ирана все еще есть ракеты. Также он использует беспилотники, чтобы нанести серьезный ущерб противнику. Мне не хотелось бы это признавать, но Израиль может перестать существовать как государство. И Нетаньяху будет предводителем этого исчезновения», — сказал Лоуренс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.
Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всего за один день потеряла 21 танк Merkava.
Тем временем йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по военным объектам в Израиле.