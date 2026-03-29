Сариа: хуситы будут обстреливать Израиль до прекращения ударов по Ирану

Хуситы продолжат атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и территории Ливана, заявил представитель военно-политического движения Яхья Сариа.

Источник: Аргументы и факты

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжит атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и территории Ливана, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Он уточнил, что хуситы второй раз за день обстреляли ракетами Израиль.

«Мы провели вторую военную операцию в рамках “Священной битвы джихада” с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Напомним, хуситы в субботу впервые с начала эскалации в Персидском заливе запустили ракету по территории Израиля.

Ранее заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что военно-политическое движение готово вступить в конфликт на Ближнем Востоке.

