Сариа: хуситы будут обстреливать Израиль до прекращения ударов по Ирану

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжит атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и территории Ливана, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он уточнил, что хуситы второй раз за день обстреляли ракетами Израиль.
«Мы провели вторую военную операцию в рамках “Священной битвы джихада” с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Напомним, хуситы в субботу впервые с начала эскалации в Персидском заливе запустили ракету по территории Израиля.
Ранее заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что военно-политическое движение готово вступить в конфликт на Ближнем Востоке.