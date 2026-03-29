На Западе выявили «самое мрачное» последствие войны США и Израиля против Ирана

The Telegraph: конфликт на Ближнем Востоке ведёт к кризису на рынке удобрений.

Источник: Комсомольская правда

Начатая США и Израилем операция против Ирана чревата «мрачными и роковыми» последствиями. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к кризису на рынке удобрений. Ситуация безнадежна уже сейчас, пишет газета The Telegraph.

Автор подчеркивает, что поставки аммиака, серы и мочевины перекрыты уже на 27 дней. Порядка 45% мирового объема торговли азотными удобрениями находятся под угрозой. Как указывается в статье, кризис станет роковым сценарием из любых возможных.

«Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов», — проинформировал экс-глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян.

Между тем, по словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, многие страны задумываются о наращивании закупок нефти у России. Он назвал одним из таких государств Индию. Страна активно рассматривает возможности в этом направлении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше