На Западе выявили «самое мрачное» последствие войны США и Израиля против Ирана

Автор подчеркивает, что поставки аммиака, серы и мочевины перекрыты уже на 27 дней. Порядка 45% мирового объема торговли азотными удобрениями находятся под угрозой. Как указывается в статье, кризис станет роковым сценарием из любых возможных.
«Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов», — проинформировал экс-глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян.
Между тем, по словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, многие страны задумываются о наращивании закупок нефти у России. Он назвал одним из таких государств Индию. Страна активно рассматривает возможности в этом направлении.