Более 100 пенсионеров посетили курсы «Серебряный хакер» с начала года

За три месяца года курсы цифровой грамотности «Серебряный хакер» (18+) в Нижнем Новгороде посетили более 100 пенсионеров. Проект работает уже шестой год и охватывает 65 площадок по всему городу — соседские центры и советы ТОС в каждом районе.
На занятиях пожилых нижегородцев учат уверенно пользоваться смартфоном: осваивать мессенджеры и социальные сети, оплачивать коммунальные услуги онлайн и распознавать мошеннические схемы. Группы небольшие — по десять человек, так что преподаватель успевает поработать с каждым участником индивидуально. Сейчас стартовал новый набор: первое занятие прошло в соседском центре на Кировской, 5, где слушателей познакомили с возможностями мессенджера МАХ.
Марина Чернышева, участница занятий:
«В наше время, когда общения не хватает, когда все закрыты дома и сидим в телефонах, общаемся исключительно посредством переписок. Это очень важно. Это очень-очень приятная затея».
Евгения Кавилашвили, участница занятий:
«Надо идти в ногу со временем, как говорится, там что-то новое узнавать. Опять же, вот сейчас новый мессенджер “Макс”. Вот как-то влиться в процесс. Вот, чтобы общаться можно было с друзьями, с родственниками. Ну, вообще узнавать что-то новое».
Оксана Дектерева, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»:
«Проект “Университет старшего поколения” мы реализуем в рамках стратегии активного долголетия во всех соседских центрах и ТОСах Нижнего Новгорода. На 65 площадках проходят занятия для пенсионеров. А в рамках этого проекта у нас проходят очень разнообразные мероприятия. Они проходят в формате и онлайн, и офлайн».