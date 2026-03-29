Более 100 пенсионеров посетили курсы «Серебряный хакер» с начала года

На занятиях пожилых нижегородцев учат уверенно пользоваться смартфоном.

Источник: Время

За три месяца года курсы цифровой грамотности «Серебряный хакер» (18+) в Нижнем Новгороде посетили более 100 пенсионеров. Проект работает уже шестой год и охватывает 65 площадок по всему городу — соседские центры и советы ТОС в каждом районе.

На занятиях пожилых нижегородцев учат уверенно пользоваться смартфоном: осваивать мессенджеры и социальные сети, оплачивать коммунальные услуги онлайн и распознавать мошеннические схемы. Группы небольшие — по десять человек, так что преподаватель успевает поработать с каждым участником индивидуально. Сейчас стартовал новый набор: первое занятие прошло в соседском центре на Кировской, 5, где слушателей познакомили с возможностями мессенджера МАХ.

Марина Чернышева, участница занятий:

«В наше время, когда общения не хватает, когда все закрыты дома и сидим в телефонах, общаемся исключительно посредством переписок. Это очень важно. Это очень-очень приятная затея».

Евгения Кавилашвили, участница занятий:

«Надо идти в ногу со временем, как говорится, там что-то новое узнавать. Опять же, вот сейчас новый мессенджер “Макс”. Вот как-то влиться в процесс. Вот, чтобы общаться можно было с друзьями, с родственниками. Ну, вообще узнавать что-то новое».

Оксана Дектерева, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»:

«Проект “Университет старшего поколения” мы реализуем в рамках стратегии активного долголетия во всех соседских центрах и ТОСах Нижнего Новгорода. На 65 площадках проходят занятия для пенсионеров. А в рамках этого проекта у нас проходят очень разнообразные мероприятия. Они проходят в формате и онлайн, и офлайн».