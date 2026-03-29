В Дагестане часть скалы обвалилась на дорогу

В Левашинском районе Дагестана часть скалы обрушилась на дорогу «Урма — Губден», сообщила пресс-служба государственного учреждения «Дагестанавтодор».

Источник: РБК

В связи с этим движение на 16 км трассы перекрыто, специалисты расчищают участок.

«В Левашинском районе на автомобильной дороге “Урма — Губден” на участке км 16, движение автотранспорта временно закрыто в связи с обвалом скальных пород верхового откоса», — говорится в сообщении.

В учреждении предупредили, что на участке сохраняется угроза повторного обвала и призвали водителей использовать другие дороги: «Леваши — Сергокала» и «Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб».

28 марта Дагестан накрыли обильные дожди, которые привели к размыву берегов и подтоплению многих домов. Из-за непогоды в Махачкале ввели режим ЧС.

По словам главы Республики Сергея Меликова, наиболее сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, Дербенте и других городах. Из-за затоплений на многих дорогах было перекрыто движение.

