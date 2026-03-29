Росавиация из-за опасности БПЛА ограничила работу волгоградского аэропорта

В Волгограде после объявления беспилотной опасности приостановили работу аэропорта.
Об ограничениях на прилет и вылет самолетов сотрудники Росавиации сообщили в 22:41.
— Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, — объяснили в ведомстве.
Напомним, о возможной атаке беспилотников волгоградцев предупредили в 21: 32. Горожан попросили не подходить к окнам и быть аккуратными на открытых участках улиц.
Фото Павла Мирошкина.
