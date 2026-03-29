Арина Соболенко во второй раз подряд выиграла турнир WTA в Майами

Соболенко 27 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки теперь 24 победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).