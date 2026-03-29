Арина Соболенко во второй раз подряд выиграла турнир WTA в Майами

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами и защитила титул чемпионки соревнований.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
Соболенко 27 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки теперь 24 победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).
Гауфф 22 года, она является четвертой ракеткой мира. В активе спортсменки 11 титулов WTA в одиночном разряде. Американка дважды побеждала на турнирах Большого шлема, она выиграла US Open (2023) и Roland Garros (2025).
Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).