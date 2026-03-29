Умер Владимир Милютенко, бывший зампред правления АПН

Скончался бывший заместитель председателя правления Агентства печати «Новости» (АПН) Владимир Милютенко. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника агентства Анатолия Смирнова.
Сообщается, что Милютенко умер на 92-м году жизни.
«Он перенес или инсульт, или инфаркт в день своего рождения. И вот после этого он попал в больницу и уже, так сказать, не смог выкарабкаться», — сказал Смирнов.
Напомним, АПН было предшественником таких российских средств массовой информации, как РИА Новости и МИА «Россия сегодня». Владимир Милютенко был награждён орденом Трудового красного знамени и орденом Дружбы народов.
Ранее сообщалось, что режиссер Олег Шухер умер за три дня до своего дня рождения. Подробности здесь на KP.RU.
Также стала известна причина смерти актёра театра и кино Петра Складчикова. Он умер от онкологического заболевания.
Также сообщалось, что умер Джеймс Толкан, звезда фильмов «Назад в будущее» и «Топ Ган».