Врач-онколог Кубеш назвал симптомы рака печени

Приступы эпизодической боли в правом плече могут быть ранними симптомами рака печени. Об этом рассказал чешский онколог Иржи Кубеш из Центра протонной терапии в Праге.
Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирущую или фантомную боль. При этом дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости, отметил он.
— Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела, — пояснил онколог в беседе с изданием The Daily Mirror.
Другими симптомами этого вида рака являются желтуха, неконтролируемое снижение веса, потеря аппетита, боль в верхней части живота, расстройства пищеварения, слабость и общее недомогание.
Кубеш добавил, что симптомы заболевания на ранних стадиях бывают незаметными, поэтому пациенты часто списывают их на что-то безобидное. При сохранении длительного недомогания необходимо обратиться к врачу, сказано в статье.
