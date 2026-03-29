Врач-онколог Кубеш назвал симптомы рака печени

Терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с врачом-гастроэнтерологом Игорем Городокиным в передаче «Жить здорово!» на Первом канале обсудили суп, который может помочь избавиться от болей в животе и защитить от рака кишечника. Малышева порекомендовала россиянам добавить в свой рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря.