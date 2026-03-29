Йеменские хуситы будут продолжать удары по Израилю: атаки прекратятся только в одном случае

Военный представитель Сариа: хуситы будут бить по Израилю до конца войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Хуситы начали активные атаки по территории Израиля. Удары будут продолжаться, пока идет операция против Ирана. С таким заявлением выступил военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah.

Он уведомил, что Израиль был обстрелян ракетами дважды за прошедший день. Спикер резко осудил агрессию Тель-Авива в отношении Ливана и Ирана.

«Мы провели вторую военную операцию в рамках “Священной битвы джихада” с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага», — рассказал Яхья Сариа.

Хуситы вступили в конфликт на Ближнем Востоке из арабо-мусульманской солидарности. В движении сообщили, что настроены не «нейтрально». Хуситы полностью на стороне Ирана. Они считают, что Израиль перешел «красные линии».

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше