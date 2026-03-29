Йеменские хуситы будут продолжать удары по Израилю: атаки прекратятся только в одном случае

Хуситы начали активные атаки по территории Израиля. Удары будут продолжаться, пока идет операция против Ирана. С таким заявлением выступил военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah.
Он уведомил, что Израиль был обстрелян ракетами дважды за прошедший день. Спикер резко осудил агрессию Тель-Авива в отношении Ливана и Ирана.
«Мы провели вторую военную операцию в рамках “Священной битвы джихада” с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага», — рассказал Яхья Сариа.
Хуситы вступили в конфликт на Ближнем Востоке из арабо-мусульманской солидарности. В движении сообщили, что настроены не «нейтрально». Хуситы полностью на стороне Ирана. Они считают, что Израиль перешел «красные линии».