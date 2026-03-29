Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир WTA в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, в финале турнира WTA 1000 в Майами обыграла американку Коко Гауфф, которая находится на четвертой позиции.

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко, благодаря чему она успешно защитила свой прошлогодний титул. Для 27-летней спортсменки эта победа стала 24-й на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На счету Соболенко также четыре победы на турнирах Большого шлема: по два раза на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).

22-летняя Гауфф, в свою очередь, имеет в активе 11 титулов WTA. Дважды она выигрывала турниры Большого шлема — US Open в 2023 году и Roland Garros в 2025 году.

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1000. Соревнования проходят на хардовом покрытии, а их призовой фонд превышает 9,4 миллиона долларов. Единственной россиянкой, побеждавшей здесь, остается Светлана Кузнецова, выигравшая турнир в 2006 году.

