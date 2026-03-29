В России гражданская авиация перешла на весенне-летнее расписание

В пресс-службе Росавиации 27 марта сообщили, что действие рекомендаций по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана для российских авиакомпаний продлевается до 17 апреля. При выполнении рейсов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств с соблюдением мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций авиационных властей этих стран.