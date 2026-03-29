В России гражданская авиация перешла на весенне-летнее расписание

«Сегодня ночью гражданская авиация перейдет на весенне-летнее расписание (навигацию) полетов — оно будет действовать до последней субботы октября 2026 года. Внутри страны появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
По данным ведомства, в летнем расписании авиакомпании расширят маршрутную сеть и увеличат частоту полетов по востребованным направлениям. Компания «Аэрофлот» предложит более 160 маршрутов и традиционно усилит авиасообщение между Москвой и городами Дальнего Востока в период отпусков и школьных каникул.
Уточняется, что ожидается расширение международной программы. Новые рейсы откроются в Сербию из Нижнего Новгорода. Дополнительно на рынок выйдет узбекистанская авиакомпания, которая намерена выполнять рейсы из Ташкента в Москву и другие города России.
В пресс-службе Росавиации 27 марта сообщили, что действие рекомендаций по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана для российских авиакомпаний продлевается до 17 апреля. При выполнении рейсов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих государств с соблюдением мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций авиационных властей этих стран.