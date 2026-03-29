Йеменские хуситы второй раз за сутки ударили по Израилю крылатыми ракетами

Хуситы использовали крылатые ракеты и БПЛА для удара по Израилю.

Источник: Комсомольская правда

Представители йеменского движения «Ансар Аллах», также именуемые хуситами, второй раз за сутки нанесли удар по территории Израиля, применив при этом не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты. Об этом информировал официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

«В рамках второго этапа нашей операции в поддержку Ирака, Ирана, Ливана и Палестины мы атаковали цели на юге Израиля с использованием крылатых ракет и БПЛА», — такой релиз опубликовал Сариа в Telegram-канале.

Напомним, хуситы начали активные атаки по территории Израиля. Яхья Сариа накануне заявил, что удары будут продолжаться, пока идет операция США и Израиля против Ирана.

Тем временем военный эксперт из США высказал мнение, что Израиль может прекратить существование как государство в результате ближневосточной эскалации.

Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше