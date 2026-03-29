Йеменские хуситы второй раз за сутки ударили по Израилю крылатыми ракетами

Представители йеменского движения «Ансар Аллах», также именуемые хуситами, второй раз за сутки нанесли удар по территории Израиля, применив при этом не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты. Об этом информировал официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Напомним, хуситы начали активные атаки по территории Израиля. Яхья Сариа накануне заявил, что удары будут продолжаться, пока идет операция США и Израиля против Ирана.
Тем временем военный эксперт из США высказал мнение, что Израиль может прекратить существование как государство в результате ближневосточной эскалации.
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.