29 марта в календаре: день самопознания и международный день русалки

Если в этот день тепло, то и весна будет теплой. День выдался теплым — к теплой и ясной весне. В ясном небе высоко плывут облака — к теплу. Солнце пробивается сквозь темные тучи — скоро пойдет дождь. Снег быстро тает, повсюду текут ручьи — жди мокрого лета. Вороны и воробьи купаются в лужах — к теплу. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году. Коли лед по озерам и затонам не тронется, а пойдет ко дну, год будет неурожайным. Рано тает — долго не растет. Если этот день теплый, то и весна будет теплой. Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде. Если весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым. Солнечные лучи разных цветов — к дождю. Зайцы не сменили цвет с белого на серый — к затяжным холодам. Стаи перелетных птиц кружатся над головой — скоро все просохнет, и растает снег. Рассыпать в этот день навоз в поле и в огороде — обеспечить себя хорошим урожаем. После захода солнца не полагалось есть хлеб — считалось, что это к нищете. После заката в этот день не следует одалживать деньги, чтобы весь год не быть в долгах. Кроме того, в эту пору запрещалось спорить с людьми по любому поводу, чтобы не навлечь на себя неприятности. 29 марта можно вычислить вора: если тот посмотрит на небо — у него глаза вытекут. Чтобы избежать неприятностей, запрещалось в этот день растапливать печку и печь в ней хлеб. Вообще, разводить огонь 29 марта — к беде. Если кто-то поднимет тяжелую сумку — у того жизненных тягот прибавится.