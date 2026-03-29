29 марта в календаре: день самопознания и международный день русалки

Какой сегодня праздник.
День самопознания День шампиньонов День фортепиано День скакания на одной ножке Международный день русалки Всемирный день безземельных День механотерапии День специалиста юридической службы ВС РФ День осведомлённости об удалении когтей День финансиста Краснодарского края День памяти преподобной Марии Египетской День памяти святого мученика Савина Ермопольского День памяти святого мученика Иулиана Аназарвского День памяти святого мученика Папы Ларандского Католическое «Пальмовое» воскресенье.
Именины.
Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан События.
Саввин день.
В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в 3 веке. На Руси считалось, что на Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.
Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
События.
1696 год — Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.
1873 год — Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина» (12+).
1886 год — день рождения «Кока-Колы» — создан рецепт этого напитка.
1891 год — в России издан указ о начале строительства железной дороги «Великий Сибирский Путь» (Транссибирская магистраль).
1911 год — в Санкт-Петербурге основан Олимпийский комитет России.
1917 год — в ходе празднования «Дня революции» в Киеве снесён памятник Петру Столыпину.
1940 год — основана Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина.
1940 год — банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки.
1947 год — на Мадагаскаре началось одно из самых крупных восстаний за всю его историю.
1973 год — последний американский солдат покинул Южный Вьетнам.
1974 год — с помощью космического аппарата Mariner 10 впервые получено крупное изображение планеты Меркурий.
1998 год — в Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост.
1999 год — промышленный индекс Доу Джонса впервые превысил отметку в 10 000 пунктов во время роста «пузыря доткомов».
2004 год — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вступили в НАТО.
2010 год — взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро, 41 погибший.
2015 год — авария A320 в Галифаксе.
2021 год — контейнеровоз «Ever Given» снят с мели в Суэцком канале, судоходство восстановлено.
В этот день родились.
Алексей Михайлович Романов (Тишайший) (1629 — 1676 г.), русский царь (1645−1676), отец Петра I.
Джон Тайлер (1790 — 1862 г.), 10-й президент США (1841−1845), государственный и политический деятель.
Дмитрий Бибиков (1792 — 1870 г.), российский военный и государственный деятель.
Лаврентий Берия (1899 — 1953 г.), советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина.
Станислав Говорухин (1936 — 2018 г.), советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель.
Юлий Буркин (1960 г.), российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант.
Владимир Пресняков-младший (1968 г.), советский и российский эстрадный певец, композитор, актер.
Народные приметы.
Если в этот день тепло, то и весна будет теплой. День выдался теплым — к теплой и ясной весне. В ясном небе высоко плывут облака — к теплу. Солнце пробивается сквозь темные тучи — скоро пойдет дождь. Снег быстро тает, повсюду текут ручьи — жди мокрого лета. Вороны и воробьи купаются в лужах — к теплу. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году. Коли лед по озерам и затонам не тронется, а пойдет ко дну, год будет неурожайным. Рано тает — долго не растет. Если этот день теплый, то и весна будет теплой. Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде. Если весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым. Солнечные лучи разных цветов — к дождю. Зайцы не сменили цвет с белого на серый — к затяжным холодам. Стаи перелетных птиц кружатся над головой — скоро все просохнет, и растает снег. Рассыпать в этот день навоз в поле и в огороде — обеспечить себя хорошим урожаем. После захода солнца не полагалось есть хлеб — считалось, что это к нищете. После заката в этот день не следует одалживать деньги, чтобы весь год не быть в долгах. Кроме того, в эту пору запрещалось спорить с людьми по любому поводу, чтобы не навлечь на себя неприятности. 29 марта можно вычислить вора: если тот посмотрит на небо — у него глаза вытекут. Чтобы избежать неприятностей, запрещалось в этот день растапливать печку и печь в ней хлеб. Вообще, разводить огонь 29 марта — к беде. Если кто-то поднимет тяжелую сумку — у того жизненных тягот прибавится.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.