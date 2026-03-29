Al Hadath: глава исследовательского центра МО Ирана убит ударом Израиля и США

Военные Израиля и США 28 марта нанесли мощные удары по иранскому городу Боруджерд. В результате агрессии противника погиб глава исследовательского центра при Минобороны исламской республики Али Фуладванд. Он скончался от полученных травм, транслирует телеканал Al Hadath.
Уточняется, что Али Фуладванд убит утром 28 марта. Он руководил Центром оборонных исследований и инноваций при иранском Минобороны.
Официальных комментариев не поступало. О других жертвах удара по Боруджерду также не сообщается.
В конфликт на Ближнем Востоке на выходных вступила новая сторона. Йеменские хуситы начали активные атаки по территории Израиля. Удары будут продолжаться, пока идет операция против Ирана, объяснил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Территорию Израиля обстреляли дважды за субботу.