В ОП призвали обеспечить молочной кухней беременных по всей России

Сейчас в Москве продукты молочной кухни положены беременным женщинам, детям с рождения до 3 лет, детям из многодетных семей до 7 лет, детям с хроническими заболеваниями от 3 до 15 лет, детям-инвалидам до 18 лет. Москвичи могут получить адаптированные молочные смеси для детей до 6 месяцев, те же смеси, кисломолочную продукцию, каши, пюре и соки для детей с полугода до 3 лет, а также кисломолочные продукты для женщин.