В ОП призвали обеспечить молочной кухней беременных по всей России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Всем регионам России нужно перенимать опыт Москвы по организации молочных кухонь — ассортимент должен быть шире, а предоставлять такую поддержку нужно с беременности, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что московская практика должна развиваться по всей стране с учетом реалий современных технологий. Те молочные кухни, которые существовали в XX веке, безусловно, уже устарели и часто не соответствуют санитарным требованиям, которые предъявляются к организации детского питания. Но и обычная замена детского питания промышленными образцами требует серьезного регулирования со стороны органов здравоохранения», — подчеркнул Рыбальченко.
Координаторами этой программы, продолжил он, могут стать перинатальные центры, которые уже занимаются помощью беременным и женщинам с детьми раннего возраста. «Поддержка женщин в этот период должна быть универсальной: продукты молочной кухни должны выдаваться всем беременным и мамам детей до двух лет. Женщины не должны доказывать, что им полагается эта помощь», — указал глава комиссии ОП РФ.
По мнению общественника, при распространении столичного опыта важно не просто перенимать ассортимент, но и выстраивать системную, «бесшовную» поддержку женщин на всех этапах — от беременности до достижения ребенком двух лет. «Именно этот период — первая тысяча дней — является ключевым для формирования физического, психического и иммунологического здоровья ребенка», — пояснил он.
Сейчас в Москве продукты молочной кухни положены беременным женщинам, детям с рождения до 3 лет, детям из многодетных семей до 7 лет, детям с хроническими заболеваниями от 3 до 15 лет, детям-инвалидам до 18 лет. Москвичи могут получить адаптированные молочные смеси для детей до 6 месяцев, те же смеси, кисломолочную продукцию, каши, пюре и соки для детей с полугода до 3 лет, а также кисломолочные продукты для женщин.
Ассортимент и доступность молочных кухонь в разных регионах определяются местными финансовыми возможностями. В некоторых субъектах вместо этого предоставляется денежная компенсация, в некоторых поддержка распространяется на малоимущих, многодетных и семьи с детьми-инвалидами.