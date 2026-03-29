Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко второй раз подряд выиграла турнир WTA в Майами

В финале турнира WTA 1000 в Майами первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Белорусская теннисистка защитила титул и завоевала 24-й трофей в одиночном разряде.

Источник: Life.ru

Для 22-летней Гауфф это поражение стало вторым в карьере в финалах турниров этой категории. На счету американки 11 титулов WTA, включая US Open и «Ролан Гаррос». Соболенко, в свою очередь, четырежды побеждала на турнирах Большого шлема.

Призовой фонд соревнований в Майами превысил 9,4 миллиона долларов. Из россиянок этот турнир выигрывала только Светлана Кузнецова — в 2006 году.

Ранее после победы над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open Арина Соболенко позволила себе эмоциональную реакцию. Отвернувшись, она вполголоса произнесла известное англоязычное ругательство, посылающее соперницу в грубой форме. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше