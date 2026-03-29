Сапёр Маслов под миномётным обстрелом обезвредил проход к опорнику ВСУ

Российский военнослужащий Олег Маслов разминировал подходы к опорному пункту Вооружённых сил Украины, несмотря на миномётный обстрел, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инженер-сапёр, старший матрос Маслов выполнял задачу по разминированию минно-взрывных заграждений на пути штурмовых подразделений РФ.
«Получив задачу разминировать минно-взрывные заграждения на пути действий штурмовых подразделений, Маслов последовательно разминировал подходы к опорному пункту противника, постепенно продвигаясь в глубину. В ходе движения старший матрос Маслов был выявлен противником и попал под миномётный обстрел», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что, несмотря «на близкие разрывы», военнослужащий обезвредил мины. Это позволило провести успешную атаку и захватить важный опорный пункт украинских войск.
«Мужество и самоотверженность сапёра позволили обеспечить значительное продвижение в глубину обороны противника на хорошо оборудованном рубеже», — заявили в ведомстве.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Сергее Василистове. В ходе продвижения штурмовая группа сержанта Василистова подверглась миномётному обстрелу и налёту ударных беспилотных летательных аппаратов.
«Сергей Василистов, несмотря на близкие разрывы и опасность атаки БПЛА, используя рельеф местности, скрытно продвигался к вражеской позиции. Подобравшись незамеченным выбрал удобный подход к огневым точкам противника и атаковал гранатами украинских боевиков. Истратив все гранаты, Сергей продолжил движение по опорному пункту противника и уничтожил весь личный состав боевиков», — сказано в сообщении.
Благодаря мужеству и храбрости военнослужащего опорный пункт украинских войск был захвачен, российские штурмовики «рывком преодолели открытое пространство и закрепились на рубеже заняв оборону».
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.