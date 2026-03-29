МВД переобъявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

24 марта 2026 года мировой судья судебного участка № 206 города Санкт-Петербурга признал Федорова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.