МВД переобъявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МВД России повторно объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), говорится в базе розыска ведомства.
«Федоров Мирон Янович (настоящее имя музыканта) разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.
24 марта 2026 года мировой судья судебного участка № 206 города Санкт-Петербурга признал Федорова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.