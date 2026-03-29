Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД переобъявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

Суд назначил музыканту наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МВД России повторно объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), говорится в базе розыска ведомства.

«Федоров Мирон Янович (настоящее имя музыканта) разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

24 марта 2026 года мировой судья судебного участка № 206 города Санкт-Петербурга признал Федорова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.