В Петербурге завершили сварку первого кузова нового автобренда Jeland

Сварка первого кузова нового российского автобренда Jeland завершена на автозаводе холдинга АГР. Об этом информирует пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Завод расположен в петербургских Шушарах и ранее принадлежал концерну General Motors (GM).
«На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля JELAND. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год», — сказано в релизе.
Напомним, планы по выпуску автомобилей марки Jeland ориентированы на первую половину 2026 года.
Бренд Jeland был зарегистрирован в России в ноябре 2024 года.
