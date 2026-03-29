В Петербурге завершили сварку первого кузова нового автобренда Jeland

«На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля JELAND. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год», — сказано в релизе.