В Петербурге завершили сварку первого кузова нового автобренда Jeland

Новые кроссоверы выпускают на заводе, ранее принадлежавшем концерну General Motors.

Сварка первого кузова нового российского автобренда Jeland завершена на автозаводе холдинга АГР. Об этом информирует пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Завод расположен в петербургских Шушарах и ранее принадлежал концерну General Motors (GM).

«На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля JELAND. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год», — сказано в релизе.

Напомним, планы по выпуску автомобилей марки Jeland ориентированы на первую половину 2026 года.

Бренд Jeland был зарегистрирован в России в ноябре 2024 года.

Что будут представлять собой кроссоверы Jeland J6 и J7 петербургской сборки и каковы их особенности, читайте подробно здесь на KP.RU.