Дом по программе реновации построят в Свиблово

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения дома в целях реализации программы реновации в районе Свиблово. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики и строительства.

«На земельном участке площадью 0,88 га по адресу: 1-й Ботанический проезд, земельный участок 1, планируется строительство современного жилого дома. Площадь квартир составит почти 22 тыс. кв. м. Здание будет соответствовать всем актуальным требованиям комфорта и безопасности: предусмотрены просторные планировки и благоустроенная придомовая территория. Это позволит создать для жителей качественную городскую среду», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Дом отличается удобным местоположением: в пешей доступности расположена станция метро «Ботанический сад». Кроме того, рядом находится усадьба «Свиблово» со смотровой площадкой.