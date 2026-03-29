В ГД предложили выплачивать детские пособия с момента возникновения права

В законопроекте предусматривается увеличение срока обращения за назначением выплаты с шести месяцев до одного года со дня рождения ребенка.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка за все прошедшие периоды, в течение которых семья имела на него право, но не обращалась за его назначением. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 9 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В частности, предусматривается увеличение срока обращения за назначением пособия с шести месяцев до одного года со дня рождения ребенка, а также закрепляется возможность выплаты пособия за периоды, в течение которых граждане имели право на его получение, но не обращались за ним своевременно.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас пособие выплачивается с месяца рождения ребенка только при обращении не позднее шести месяцев. В случае более позднего обращения выплаты назначаются лишь с даты подачи заявления — без компенсации за пропущенные периоды. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе и зависит от среднедушевого дохода семьи.

«Сегодня зачастую люди теряют деньги не потому, что не имеют права на помощь, а потому что не уложились в формальные сроки или попросту не знали о существовании такой меры поддержки, — сказал ТАСС Слуцкий. — ЛДПР настаивает: государство должно быть надежной опорой для своих граждан. Ни одна копейка, по закону положенная ребенку, не должна остаться невыплаченной из-за пропущенного срока».

