Миронов предложил расширить майские праздники за счет новогодних

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рабочие дни посередине майских праздников следует сделать выходными, сократив новогодние праздники. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, [в мае будет] три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — сказал политик.
Миронов обратил внимание, что в России много дачников, и дополнительные выходные дни в начале дачного сезона для них были бы очень полезны. «Это были бы каникулы, которые люди бы с толком могли использовать себе на пользу», — подчеркнул он.
В свою очередь, «почти две недели зимних каникул — это перебор», уверен политик. «Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае», — заключил депутат.