Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил расширить майские праздники за счет новогодних

Лидер «Справедливой России» отметил, что дополнительные выходные дни в начале дачного сезона были бы полезны для россиян.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рабочие дни посередине майских праздников следует сделать выходными, сократив новогодние праздники. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, [в мае будет] три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — сказал политик.

Миронов обратил внимание, что в России много дачников, и дополнительные выходные дни в начале дачного сезона для них были бы очень полезны. «Это были бы каникулы, которые люди бы с толком могли использовать себе на пользу», — подчеркнул он.

В свою очередь, «почти две недели зимних каникул — это перебор», уверен политик. «Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае», — заключил депутат.