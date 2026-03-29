BZ: Украина пойдёт на уступки при всех сценариях завершения конфликта

Украинской стороне придётся согласиться с территориальными уступками при любом сценарии завершения конфликта на Украине, заявил военный эксперт из Австрии Маркус Райснер.
«При любом реалистичном сценарии Украине придётся уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — сказал он в интервью изданию Berliner Zeitung.
Райснер отметил, что Украина допустила стратегическую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году. По его словам, тогда её положение «было менее плачевным».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что удивлён нежеланием Зеленского идти на компромиссы. Он подчеркнул, что с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остаётся одной из главных тем в рамках переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.