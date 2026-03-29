Онищенко рассказал, сколько детей может родить женщина

РИА Новости: Онищенко: женщины могут родить неограниченное число детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Женщина способна родить неограниченное количество детей, однако многое зависит от состояния ее здоровья и финансовых возможностей, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Онищенко сообщил, что инстинкт материнства у женщины заложен в генах.

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее “настроек”. Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15−40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — сказал Онищенко.

Он добавил, что сейчас в России проживает более 2 миллионов многодетных семей, в которых трое и больше детей. К 2036 году коэффициент рождаемости должен составить 1,8 на одну женщину.

По словам академика, отказ от рождения ребенка может отрицательно сказаться на женском организме, потому что эта функция заложена в ней природой.​