Израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом

Израильские самолеты сымитировали звуки мощных ударов, пролетев на сверхнизкой высоте над Бейрутом.

Источник: Аргументы и факты

Израильская авиация совершила демонстрационный пролет над Бейрутом на крайне низкой высоте, в ходе которого были имитированы звуки мощных ударов. Истребители, находясь в небе над столицей Ливана, несколько раз подряд преодолели звуковой барьер с небольшими интервалами.

В результате таких манёвров раздались громкие хлопки, напоминающие взрывы. По ощущениям местных жителей, вибрации были настолько сильными, что в зданиях дрожали окна и стены, создавая эффект, схожий с последствиями землетрясения.

Подобные действия авиации происходят не впервые: ранее самолёты уже выполняли аналогичные полёты над ливанскими городами, чаще всего в ночное или раннее утреннее время. Такие манёвры рассматриваются как форма психологического воздействия на население.

Ранее Ливан обвинил Израиль в систематическом нарушении международного гуманитарного права и совершении военных преступлений на территории республики.