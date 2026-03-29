Израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом

Израильская авиация совершила демонстрационный пролет над Бейрутом на крайне низкой высоте, в ходе которого были имитированы звуки мощных ударов. Истребители, находясь в небе над столицей Ливана, несколько раз подряд преодолели звуковой барьер с небольшими интервалами.
В результате таких манёвров раздались громкие хлопки, напоминающие взрывы. По ощущениям местных жителей, вибрации были настолько сильными, что в зданиях дрожали окна и стены, создавая эффект, схожий с последствиями землетрясения.
Подобные действия авиации происходят не впервые: ранее самолёты уже выполняли аналогичные полёты над ливанскими городами, чаще всего в ночное или раннее утреннее время. Такие манёвры рассматриваются как форма психологического воздействия на население.
Ранее Ливан обвинил Израиль в систематическом нарушении международного гуманитарного права и совершении военных преступлений на территории республики.