RMF FM: Польский президент Навроцкий выступил с гневной речью о руководстве ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал Европейский союз, выступая в субботу, 28 марта, на конференции консерваторов CPAC в американском Далласе.
— Мы уже 20 лет являемся частью Евросоюза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, принимающих решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее, — цитирует его радиостанция RMF FM.
Польский лидер уточнил, что имеет в виду, в частности, энергетическую и миграционную политику ЕС.
— Я говорю об энергетической политике, которая идет слишком быстро, без оглядки на экономическую и энергетическую безопасность. О миграционной политике, которая не может защитить границы или социальную сплоченность, — подчеркнул Навроцкий.
Кароль Навроцкий, который наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе Евросоюза SAFE, стремится вывести страну из состава объединения. Об этом 15 марта сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.