В России будут развивать корпоративные спортклубы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество спортклубов по месту работы планируется увеличивать в России. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
К 2030 году их число должно достичь 2,8 тыс. Исходная цифра — чуть более 2,3 тыс. В год планируется прибавлять в среднем по 75 корпоративных спортклубов.
Кроме того, будет сформирован рейтинг спортивных клубов по месту работы, разработаны типовая модель их работы и критерии эффективности, проведен конкурс спортивных инициатив. Лучшие практики будут обобщены.
Планируется также увеличивать число физкультурных и спортивных мероприятий, организуемых для развития корпоративного спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями.