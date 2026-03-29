Американцы вынуждены платить за бензин в разы больше после начала войны с Ираном: сколько отдают жители Вашингтона

В США фиксируют рост цен на топливо. К концу марта средняя стоимость бензина составляет порядка 3,977 доллара за галлон (примерно 85 рублей за литр). Наиболее критично ситуация сложилась в Вашингтоне. Там цены на бензин превышают 100 рублей за литр, пишет РИА Новости.
Кризис начался после объявления США и Израилем военной операции в Иране. Рынок отреагировал на инцидент. В результате цены на топливо сильно подскочили.
Теперь за дизель автомобилистам из Вашингтона придется заплатить 5,59 доллара за галлон (около 119 рублей за литр). Ранее стоимость топлива в США была почти в два раза ниже.
Однако, по мнению журналистов The Telegraph, это не самое страшное последствие войны в Иране. Начатая США и Израилем операция может привести к кризису на рынке удобрений. Ситуация безнадежна уже сейчас, пишет газета. Поставки аммиака, серы и мочевины перекрыты уже на 27 дней.