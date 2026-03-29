В Хабаровском крае 29 марта ожидается потепление до +15 градусов

В воскресенье, 29 марта, в Хабаровске прогнозируют комфортную погоду с дневной температурой от +10 до +12 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5−10 метров в секунду, существенных осадков в краевой столице не ожидается. Закат наступит в 19:25, а долгота дня составит 12 часов 41 минуту. Растущая луна освещена на 83,4%. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самая теплая погода установится в южных районах края. В Бикине и Вяземском столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов при южном ветре. Ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, но днем будет сухо.
В центральных районах, включая Комсомольск-на-Амуре, температура воздуха днем составит +5…+7 градусов. В Советской Гавани будет прохладнее — от +3 до +5 градусов. На севере региона зима еще напоминает о себе: в Аяне ожидается 0…+2 градуса, а в Охотске температура может опуститься до −2 градусов. В этих населенных пунктах возможен небольшой снег.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасных метеорологических явлений на территории края 29 марта не прогнозируется.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru