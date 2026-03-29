Трамп: Иран атаковал авианосец США с 17 направлений, кораблю пришлось бежать

Один из американских авианосцев был атакован иранскими военными сразу с 17 направлений, после чего ему пришлось изменить позицию. Такие подробности обнародовал президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер не уточнил, о каком из находящихся в ближневосточной зоне авианосцев США идёт речь, также он не конкретизировал, когда была произведена атака и какие последствия она повлекла.
«Они ударили по нам, прилетало с 17 направлений», — сказал Трамп на инвестиционном саммите во Флориде, добавив, что объектом атаки стал «самый большой авианосец в мире».
Ранее пресс-служба иранской армии сообщила, что по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» были выпущены крылатые ракеты класса «берег-море», при этом Иран неоднократно сообщал о запуске ракет по этому кораблю. По утверждениям КСИР, в результате атак военно-морских сил Ирана авианосец был выведен из строя.
1 марта пресс-служба КСИР информировала, что вооруженные силы Ирана нанесли удары по авианосцу ВМС США USS Abraham Lincoln при помощи четырех баллистических ракет.
Также сообщалось, что 5 марта иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. По данным центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», корабль приблизился к морским границам Ирана для установления контроля над акваторией. Сообщалось, что после атаки американский корабль быстро отступил и скрылся на расстоянии более тысячи километров от залива.
18 марта появилась информация, что ВС Ирана провели новую ракетную атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн», выпустив мощные ракеты, которые вынудили военный корабль США сменить свое расположение.
Напомним, утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Ранее западные аналитики заявили, что начатая США и Израилем операция против Ирана чревата «мрачными и роковыми» последствиями. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к кризису на рынке удобрений. В свою очередь, следствием этого станет мировой продовольственный кризис.
В то же время военные эксперты считают, что Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее. Такие выводы звучат на фоне предполагаемых планов США осуществить высадку сухопутных войск в Иране.