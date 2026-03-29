Трамп: Иран атаковал авианосец США с 17 направлений, кораблю пришлось бежать

Один из американских авианосцев был атакован иранскими военными сразу с 17 направлений, после чего ему пришлось изменить позицию. Такие подробности обнародовал президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер не уточнил, о каком из находящихся в ближневосточной зоне авианосцев США идёт речь, также он не конкретизировал, когда была произведена атака и какие последствия она повлекла.