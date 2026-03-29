«Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае»: в РФ могут изменить даты праздников

В Госдуме хотят расширить майские праздники за счёт сокращения зимних каникул.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в мае будут отдыхать дважды по три дня. В прошлом году такие периоды были длиннее и включали в себя четыре нерабочих дня. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил расширить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в диалоге с ТАСС.

Председатель фракции «Справедливая Россия» объяснил полезность инициативы. Он считает, что гражданам будет «полезнее и приятнее» получить больше выходных дней в мае, а не в январе. Депутат напомнил о большом количестве дачников в России.

«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — предложил Сергей Миронов.

В связи с Праздником Весны и Труда граждане в 2026 году отдохнут с 1 по 3 мая. Затем трехдневные выходные наступят в честь Дня Победы.