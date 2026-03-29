Жена актера Станислава Бондаренко показала в Сети их подросшую семилетнюю дочь

Супруга актера Станислава Бондаренко Аурелия Алехина опубликовала в соцсети серию фото их младшей дочери Микаэлы. Она сообщила, что наследнице 26 марта исполнилось семь лет.
— Спасибо, мой сладкий котенок, за то, что выбрала меня своей мамой! С днем твоего рождения, — написала жена артиста.
Бондаренко сделал репост публикации на свою страницу в соцсети и написал: «С днем рождения младшую!».
Поклонники в комментариях отметили, что Микаэла растет очень красивой девочкой.
«На эту девочку можно смотреть вечно. С днем рождения, красавица!»; «Ну какая же бусинка красивая»; «Красивая девочка! Глазки мамины», — писали они.
Бондаренко и Алехина женаты около десяти лет. Помимо Микаэлы, у супругов есть восьмилетняя дочь Алексия. Также у актера есть 17-летний сын Марк, который родился в его первом браке с актрисой Юлией Чиплиевой.
