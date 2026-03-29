В Хабаровске за сутки сгорели два нежилых дома

В краевой столице огонь серьезно повредил два нежилых строения. На улице Воронежской в частном доме частично выгорела крыша и комната на общей площади 40 квадратных метров. С пламенем пожарные боролись более полутора часов. Еще один инцидент произошел на улице Камской: там полностью сгорел одноэтажный нежилой дом площадью 50 квадратных метров. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествий.