Многолетний рекорд по осадкам побит в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в ряде районов республики выпало рекордное количество осадков. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он отметил, что в некоторых местах уровень осадков превысил 50 миллиметров, что стало антирекордом за многие годы. Ситуация усугубляется метелями, снежными заносами и сходом снежных масс с гор.
Мощные ливни обрушились на регион в субботу, особенно сильно пострадала Махачкала. Вода размыла берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, затопив улицы и автомобили, повреждены частные дома. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка также сложилась в Дербенте, Дагестанских Огнях и Хасавюрте, где из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Более 320 тысяч жителей остались без электричества, а в Буйнакске возникла угроза оползней.
В Каспийске, Махачкале и Хасавюрте жителей предупредили, что вода из-под крана непригодна для питья из-за высокой мутности. По словам Меликова, ситуацию усугубила незаконная застройка, в том числе на охранных территориях. Экстренные службы и больницы переведены в режим повышенной готовности. Глава региона взял ситуацию под личный контроль и поручил выделить финансовую помощь муниципалитетам.
Ранее сообщалось, что в Дагестане восстановили свет у более половины обесточенных потребителей.
