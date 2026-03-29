Многолетний рекорд по осадкам побит в Дагестане

Мощные ливни обрушились на регион в субботу, особенно сильно пострадала Махачкала. Вода размыла берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, затопив улицы и автомобили, повреждены частные дома. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка также сложилась в Дербенте, Дагестанских Огнях и Хасавюрте, где из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Более 320 тысяч жителей остались без электричества, а в Буйнакске возникла угроза оползней.