WSJ: США могут разместить более 17 тысяч военных у границ Ирана

В материале сказано, что Пентагон рассматривает возможность развёртывания ещё десяти тысяч военных. По данным газеты, в регион уже направили пять тысяч морпехов и две тысячи десантников.
«Это далеко от того, сколько требуется для полномасштабного вторжения, но они смогут захватить стратегически важные территории на материке или остров», — говорится в сообщении.
По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».
Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. На борту судна около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, десантно-штурмовые и тактические средства, транспортная и ударная истребительная авиация.