Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США могут разместить более 17 тысяч военных у границ Ирана

Соединённые Штаты могут разместить более 17 тысяч военнослужащих у границ Ирана, сообщает издание The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты могут разместить более 17 тысяч военнослужащих у границ Ирана, сообщает издание из США The Wall Street Journal.

В материале сказано, что Пентагон рассматривает возможность развёртывания ещё десяти тысяч военных. По данным газеты, в регион уже направили пять тысяч морпехов и две тысячи десантников.

«Это далеко от того, сколько требуется для полномасштабного вторжения, но они смогут захватить стратегически важные территории на материке или остров», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».

Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. На борту судна около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, десантно-штурмовые и тактические средства, транспортная и ударная истребительная авиация.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше