Аналитик Горелкина сообщила о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — данные периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. Об этом сообщила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
Она уточнила, что за нестраховые периоды государство начисляет пенсионные баллы. В текущем году один год военной службы или ухода за инвалидом дает 1,8 балла — около 282 рублей в месяц к пенсии. За второго ребенка — 3,6 балла (564 рубля), за третьего и четвертого — 5,4 балла (846 рублей).
— Существенное изменение, которое вступило в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Сейчас лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений, — рассказала аналитик агентству «Прайм».
Горелкина добавила, что нестраховые периоды усчитывают только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа. Для уже назначенных пенсионеров предусмотрен перерасчет по заявлению в Соцфонд. Эксперт порекомендовала заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы убедиться, что все периоды были учтены.
Депутат Госдумы РФ Каплан Панеш рассказал, что в 2026 году для ряда категорий россиян сохраняется право на получение двух пенсий.