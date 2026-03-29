Врач назвала единственную полезную диету

МУРМАНСК, 29 мар — РИА Новости. Мода на различные диеты существовала всегда, при этом любые резкие ограничения, если и помогут похудеть, несут риски вреда для организма, поэтому оптимальный вариант — здоровое сбалансированное питание, сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
«Диета» в переводе с греческого — это образ жизни, режим питания. И по сути дела, как ни крути, но, если ты на этой диете готов жить всю жизнь, и твоему организму будет хорошо, значит, это правильно. Но все диеты, которые только не предлагались, обедняют наш организм, либо нагружают", — сказала врач.
Смирнова напомнила популярную в 1990-е годы «кремлевскую» диету, собравшую много поклонников кето-диету, интервальное голодание и другие системы. При этом у каждой есть свои плюсы и минусы. «После “кремлевской” большое количество пациентов оказались у нефрологов из-за проблем с почками. При кето-диете может сильно травмироваться щитовидная железа. Интервальное голодание — это даже не диета, это образ жизни, может быть, кому-то оно поможет под жестким контролем врача, но есть примеры, когда пациенты “расставались” с желчным пузырем», — перечислила врач.
По мнению Смирновой, нет ни одной диеты, которая бы впоследствии не привела к проблемам со здоровьем, была бы идеальной, кроме здорового питания «по Покровскому» — рациональное сбалансированное системное питание.
«Это метод, разработанный нашим замечательным врачом-диетологом — трехразовое горячее питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Важно, чтобы в тарелке было как можно больше цветов — перец, помидоры, огурцы, зелень, ягоды», — пояснила специалист.