В ГД предложили проработать возможность самозапрета на компьютерные игры

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Механизм самозапретов в России стоит расширить на новые сферы, включая компьютерные игры. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
В России с 2025 года действует возможность самозапрета на кредиты, а с 1 сентября 2026 года заработает функция самозапрета на азартные игры. Как считает Гусев, этот механизм востребован, и перечень самозапретов может быть расширен.
«Сегодня одной из серьезных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере», — сказал парламентарий.
Он положительно оценил и другие идеи по расширению системы самозапретов. «Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает — будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, — государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет — как раз такой механизм», — отметил депутат.