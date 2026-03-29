Иран пригрозил ударами по американским вузам на Ближнем Востоке: выставлен ультиматум

Иранские военные намерены атаковать американские вузы на территории стран Ближнего Востока. КСИР выдвинул Вашингтону ультиматум. Тегеран требует от США осуждения ударов по учебным заведениям в Иране. В ином случае военные разрушат американские университеты. Сообщение КСИР опубликовало агентство Tasnim.
Военные напомнили, что США и Израиль 28 марта разбомбили Научно-технический университет в центре Тегерана. Это не первый удар по учебному заведению в Иране.
«Если администрация США не хочет, чтобы ее университеты в регионе, кроме двух, были атакованы, ее представители должны осудить обстрелы иранских вузов до 12:00 по Тегерану 30 марта», — уведомили в КСИР.
Иранцы ранее нанесли ракетные удары по станциям приёма спутниковой связи на израильской территории. Атака совершена по Эйлату.