В семи аэропортах России ночью ввели ограничения на полёты

Как сообщили в Росавиации, ограничения на приём и выпуск самолётов введены в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Пензы, Пскова, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка). Мера носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности полётов. До этого о введении ограничений также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Кроме того, временно была закрыта авиагавань Волгограда.