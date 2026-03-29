В Хабаровском крае в ДТП погиб человек и трое получили травмы

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 28 марта, сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Статистика ведомства включает два столкновения автомобилей и один съезд транспортного средства с дороги. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Всего за прошедший день инспекторы ГИБДД выявили 348 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание было уделено нетрезвым автомобилистам: задержано 18 водителей в состоянии опьянения, при этом шесть из них — в краевой столице. Также 10 водителей были наказаны за то, что не пропустили пешеходов на переходах, а восемь пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части.
Кроме того, в регионе продолжается активная работа камер автоматической фиксации. С начала марта комплексы зарегистрировали уже 31 056 нарушений скоростного режима. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к осторожности и строгому соблюдению ПДД.
