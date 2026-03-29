Хабаровчанин хранил 200 кг нелегальной красной икры в гараже

В Хабаровске инспектор Россельхознадзора принял участие в контрольной закупке немаркированной красной икры. В результате оперативного мероприятия полицейские изъяли больше 200 килограммов незаконной продукции, сообщили в Приморском межрегиональном управлении ведомства.
17 марта государственный инспектор как привлеченный специалист помог сотрудникам МВД провести проверку. Поводом стало объявление о продаже красной икры в интернете. Во время контрольной закупки выяснилось, что на упаковке полностью отсутствует обязательная маркировка «Честный Знак» — это прямое нарушение требований к обороту продукции из водных биологических ресурсов.
Полицейские провели обыск в гараже в Индустриальном районе Хабаровска. Оттуд изъяли свыше 200 килограммов готовой к продаже икры.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконного оборота продукции.