Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин хранил 200 кг нелегальной красной икры в гараже

Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконного оборота продукции.

В Хабаровске инспектор Россельхознадзора принял участие в контрольной закупке немаркированной красной икры. В результате оперативного мероприятия полицейские изъяли больше 200 килограммов незаконной продукции, сообщили в Приморском межрегиональном управлении ведомства.

17 марта государственный инспектор как привлеченный специалист помог сотрудникам МВД провести проверку. Поводом стало объявление о продаже красной икры в интернете. Во время контрольной закупки выяснилось, что на упаковке полностью отсутствует обязательная маркировка «Честный Знак» — это прямое нарушение требований к обороту продукции из водных биологических ресурсов.

Полицейские провели обыск в гараже в Индустриальном районе Хабаровска. Оттуд изъяли свыше 200 килограммов готовой к продаже икры.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконного оборота продукции.