Хабаровчанин хранил 200 кг нелегальной красной икры в гараже

17 марта государственный инспектор как привлеченный специалист помог сотрудникам МВД провести проверку. Поводом стало объявление о продаже красной икры в интернете. Во время контрольной закупки выяснилось, что на упаковке полностью отсутствует обязательная маркировка «Честный Знак» — это прямое нарушение требований к обороту продукции из водных биологических ресурсов.