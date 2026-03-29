10 российских аэропортов работают с ограничениями: что знать пассажирам

Ряд российских аэропортов работают в ограниченном режиме ночью 29 марта. На прилет и вылет закрыты восемь воздушных гаваней. Кроме того, подмосковные аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и отправляют рейсы по согласованию со спецслужбами. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Так, с вечера 28 марта ограничения действуют в аэропорту Волгограда. Ночью на прием и выпуск самолетов закрыли еще семь российских воздушных гаваней. Среди них аэропорты Краснодара и Самары.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Псков, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
Днем 28 марта украинские БПЛА вновь попытались атаковать российскую территорию. Дроны сбиты над пятью субъектами страны. Уничтожено 26 БПЛА, оповестили в Минобороны России.