Аналитик Биб: ситуация в Иране побуждает Киев к капитуляции

Операция Соединённых Штатов против Ирана принуждает Украину к заключению мирного соглашения, заявил эксперт из США Джордж Биб.

Источник: Аргументы и факты

Операция Соединённых Штатов против Ирана принуждает Украину к заключению мира, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления по анализу РФ, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб.

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Биб отметил, что, по его мнению, операция США и Израиля буквально заставляет Киев искать компромисс с Российской Федерацией.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

