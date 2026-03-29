Аналитик Биб: ситуация в Иране побуждает Киев к капитуляции

Операция Соединённых Штатов против Ирана принуждает Украину к заключению мира, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления по анализу РФ, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб.
«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.